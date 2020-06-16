محافظة ديالى تسجل 62 إصابة جديدة بـ”كورونا”

2020/06/16 | 10:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة في ديالى، الثلاثاء، تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية.وقالت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه ” تم تسجيل 62 إصابة جديدة موزعة على مختلف اقضية ونواحي المحافظة من بينها طبيب و13 منتسب ممن يعملون في المجال الصحي خلال الساعات 24 الماضية”.واضافت الخلية، […]

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