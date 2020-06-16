رسمياً: سوني تكشف عن بلايستيشن 5

2020/06/16 | 10:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد طول انتظار والكثير من التسريبات والتشويقات، كشفت سوني أخيراً عن أحدث أجيال كونسول الألعاب المنزلي الأشهر في العالم، وهو بلايستيشن 5.

تفاصيل بلايستيشن 5

تأتي بلايستيشن 5 بتصميم جديد كلياً مختلف كثيراً عن السابق عبر تخليه عن لونه الأسود الأيقوني ليأتي بتصميم يدمج بين الأبيض والأسود عبر تصميم مكون من جزء أسود داخلي واثنين من الألواح البيضاء الخارجية مع إضاءة زرقاء بسيطة جذابة.

ستتوفر بلايستيشن 5 بعدة نسخ، تبدأ مع القياسية التي تأتي بقارئ أسطوانات بلو راي إلى جانب نسخة ديجيتال (Digital Edition) تعمل بدون أي أقراص وتعتمد بشكل كامل على تحميل الألعاب أو تشغيلها عبر الانترنت.

ومن المهم أن نذكر دعم بلايستيشن 5 الجديد أيضاً لتشغيل الألعاب بدقة 4K و8K مع وجود نمط خاص لخفض استهلاك الطاقة ودعم تشغيل الصوت المحيطي عبر سماعة رأس لاسلكية، إضافة لخيار الحصول على ريموت كنترول لمن يرغب في استخدام الكونسول لمشاهدة المحتوى من شبكات وخدمات نتفليكس وكاميرا عالية الدقة لمكالمات الفيديو

هذا وسيأتي بلايستيشن 5 مع عدة ألعاب جديدة، والتي سيكون من أبرزها Spider-Man: Mile Morales وGran Turismo 7 و Ratchet & Clank: Rift Apart وProject Athia، على أن يتم الكشف عن سعر الكونسول الجديد فور توفره بالأسواق لاحقاً هذا العام.

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