2020/06/16 | 10:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الاثنين، ان أسباب ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا في العاصمة الصينية بكين غير مؤكدة، وأن سمك السلمون هو أحد الافتراضات.وقامت السلطات في بكين بإغلاق المدارس ووضع عدة نقاط تفتيش بالعاصمة وأصدرت أمرا بإجراء اختبارات للمواطنين للكشف عن فيروس كورونا، بعد اكتشاف حالات إصابة في أكبر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: قد يكون تفشي كورونا في بكين بسبب نوع من السمك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: قد يكون تفشي كورونا في بكين بسبب نوع من السمك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).