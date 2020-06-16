مقرها على شكل محرك.. حقائق لم تكن تعرفها عن بي ام دبليو

2020/06/16 | 10:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت بي ام دبليو تصنع محركات الطائرات الحربية أثناء الحرب العالمية الأولى، ولكن أتت معاهدة فرساي بعد ذلك لتحظر الشركات الألمانية من صناعة كل من المحركات والطائرات معاً، ما جعل بي ام دبليو تقوم بتنويع صناعاتها والاتجاه إلى تصنيع الدراجات النارية ومن بعدها السيارات في عام 1929.سبقت بي ام دبليو جيلها في إنتاج المحركات الكهربائيةيظن […]

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