برشلونة يرفض عرضاً من مانشستر يونايتد بقيمة 150 مليون يورو

2020/06/16 | 10:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن برشلونة رفض عرضًا بقيمة 150 مليون يورو، لرحيل أحد لاعبي الفريق.وكان تقارير إسبانية زعمت أن برشلونة رفض عرضًا بقيمة 100 مليون يورو من مانشستر يونايتد، لرحيل أنسو فاتي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد لا يزال متمسكًا بضم فاتي، وتقدم بعرض جديد […]

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