بينها قبر عمو بابا.. حملة تأهيل وصيانة واسعة في المدينة الشبابية ببغداد

2020/06/16 | 10:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اوعز وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بتأهيل وصيانة عدد كبير من المنشآت الرياضية في المدينة الشبابية بالعاصمة بغداد.وذكر بيان لوزارة الشباب اولرياضة تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اوعز المباشرة بتأهيل ضريح شيخ المدربين عموبابا وصيانة عددٍ من المنشات الرياضية والخدمية في مجمع المدينة الشبابية “.وأضاف ان “درجال تفقد […]

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