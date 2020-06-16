السفير العراقي لدى الأردن: فرض حجر صحي على الوافدين لبغداد وعلى حسابهم الخاص

2020/06/16 | 10:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن السفير العراقي لدى الاردن حيدر العذاري بفرض الحجر الصحي على الوافدين للعاصمة بغداد لمدة اسبوعين ولكن على حسابهم الخاص.

وقال العذاري ان اللجنة العليا للصحة والسلامة في بغداد قررت اخضاع جميع الوافدين بغض النظر عن الدولة القادمين منها الى الحجر الصحي في فنادق وأماكن معتمدة لمدة أربعة عشر يوما وعلى حسابهم الخاص.

وكانت السلطات العراقية قد شرعت في اغلاق المنافذ البرية والجوية امام الوافدين في شهر آذار الماضي مع تفشي ظهور فيروس كورونا المستجد ولكن سمحت باستثناء رحلات جوية لإجلاء رعاياها الراغبين بالعودة الى البلاد.

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