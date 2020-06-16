تشيلسي يفاوض كورونا

2020/06/16 | 10:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت تقارير صحفية، أن تشيلسي أجرى مفاوضات مبدئية لضم واحد من أهدافه في فترة الانتقالات الصيفية.ويأمل تشيلسي بقيادة المدرب فرانك لامبارد، في تعزيز صفوفه بلاعب جديد على أقل تقدير في مركز الجناح، في ظل رحيل الثنائي، البرازيلي ويليان والإسباني بيدرو رودريجيز بنهاية الموسم.ولن يكتفي تشيلسي بضم نجم أياكس والمنتخب المغربي حكيم

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