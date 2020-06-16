كوريا الشمالية فجرت مكتب الارتباط مع الجنوب

2020/06/16 | 10:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجرت كوريا الشمالية الثلاثاء مكتب الارتباط مع كوريا الجنوبية في مدينة كايسونغ الحدودية، كما أعلنت وزارة التوحيد بعد أيام على تصعيد بيونغ يانغ لهجتها حيال سيول.وقال مكتب المتحدث باسم الوزارة “كوريا الشمالية فجرت مكتب الارتباط في كايسونغ عند الساعة 14,49” بالتوقيت المحلي.ويتولى هذا المكتب إدارة العلاقات بين الكوريتين.وفي وقت سابق أفادت وسائل […]

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