2020/06/16 | 10:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث لامست مستوى 40 دولاراً للبرميل مجدداً، وذلك بدعم من علامات على تعافي الطلب على الوقود، بينما يلتزم أعضاء مجموعة "أوبك+" باتفاق لخفض الإنتاج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تقترب من الـ 40 دولاراً للبرميل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تقترب من الـ 40 دولاراً للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).