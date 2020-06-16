نائبة تنظم للنواب المصابين بـ

2020/06/16 | 10:40 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

اعلنت النائبة وحدة الجميلي، الثلاثاء، اصابتها بفيروس كورونا وقالت الجميلي في تغريدة على تويتر، فضل من الله ومنه أن شرفنا بضريبة العمل مع جمهورنا وأهلينا بغية توفير احتياجهم الأنساني والخدمي مما جعلنا عرضة لوباء كورونا ولله الحمد من قبل ومن بعد

نسأل الله لنا ولكم الأجر والعافية وج...

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