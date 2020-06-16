إيطاليا تعلن أدنى حصيلة يومية للوفيات جراء كورونا منذ 3 أشهر

2020/06/16 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا،إن 26 شخصا فقط توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية في إيطاليا، مما يعد أقل عدد من الوفيات اليومية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.وكانت آخر مرة تم فيها تسجيل رقم أقل، فى 2 مارس عندما توفى 18 شخصا، بسبب الفيروس الفتاك.وارتفع العدد التراكمي للوفيات الناجمة عن […]

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