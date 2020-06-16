السودان تعلن التوافق على الجوانب الفنية لسد النهضة بنسبة 95%

2020/06/16 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أن الجانب الفني في مفاوضات سد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر هو أكثر الجوانب التي تم التوافق حولها بنسبة تصل الى حوالى 95% .وأشار الوزير الى أن الجوانب الفنية تتعلق بعمليات ملء خزان السد أثناء السنين العادية وأثناء السنين الجافة، مبينا أنه تم التوافق على معظم […]

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