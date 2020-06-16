الخارجية النيوزلندية تعلن اغلاق سفارتها في العراق نهاية حزيران

2020/06/16 | 10:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعلن وزير الخارجية النيوزلندي ونستون بيترز ، الثلاثاء، اغلاق السفارة النيوزلندية في بغداد نهاية شهر حزيران الحالي.ونقل الموقع الرسمي للحكومة النيوزلندية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن بيترز قوله إن ” اغلاق السفارة نهائيا لم يتم اتخاذه باستخفاف ، ولايمثل مؤشرا بأي حال من الاحوال على اي تغيير في القيمة التي […]

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