العراق.. أكثر من 170 إصابة بفيروس كورونا في محافظتين

2020/06/16 | 10:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت خلية الازمة في ديالى، اليوم الثلاثاء، تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية.وقالت الخلية في بيان تلقته “يس عراق” ، إنه ” تم تسجيل 62 إصابة جديدة موزعة على مختلف اقضية ونواحي المحافظة من بينها طبيب و13 منتسب ممن يعملون في المجال الصحي خلال الساعات 24 […]

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