بالصورة.. قبيلة في ديالى تنظم وقفة احتجاجية ضد قرار لأمانة بغداد

2020/06/16 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

نظم وجهاء وشيوخ عشيرة شمر في محافظة ديالى، الثلاثاء (16 حزيران 2020) وقفة احتجاجية على...





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