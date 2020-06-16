أسعار الدولار في الأسواق المحلية والنفط والذهب عالمياً لهذا اليوم

2020/06/16 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن المركز العراقي الاقتصادي السياسي، الثلاثاء (16 حزيران 2020)، أسعار العملات الاجنبية والذهب وا...





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