نائب يحمل وزير المالية مسؤولية عدم تسلم محصول الشعير من المواطنين

2020/06/16 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حمل النائب عن محافظة نينوى، أحمد مدلول الجربا، الثلاثاء (16 حزيران 2020) وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، مسؤولية عدم تسلم محصول الشعير من المواطنين.

وقال الجربا، في بيان: "رئيس الوزراء المحترم، هل تعلم بان الفلاحين والمزارعين في العراق بصورة عامة، وفي محافظة نينوى، بصورة خاصة، يعانون معاناة كبيرة، وذلك لان وزارة الزراعة لم تستلم منهم، ومحصول الشعير".

وأوضح: "هل تعلم دولة الرئيس بان الخلل ليس بوزير الزراعة، بل الخلل بالتخبط والقرارات غير المدروسة من قبل وزير المالية، حيث لم يوافق حتى هذه اللحظة على اضافة تخصيص مالي لمحصول مادة الشعير".

وطالب النائب عن محافظة نينوى رئيس الوزراء "بالتدخل بجلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم، وذلك لإنهاء هذا المعاناة وانصاف اكثر من ثلاث ملايين فلاح".

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