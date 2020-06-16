نائبة عن نينوى: البيئة الاستثمارية في المحافظة غير مهيأة لدخول الشركات

2020/06/16 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عدت النائبة عن محافظة نينوى انتصار الجبوري ، الثلاثاء ، البيئة الاستثمارية في المحافظة غير مهيأة لدخول الشركات الاستثمارية، عازية ذلك إلى الروتين والفساد والكومشن.وقالت الجبوري، في تصريح لـ/المعلومة/، إن “بعض الشركات أبدت تخوفها من القدوم إلى المحافظة”، داعية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى “ملاحقة الفساد بعيدا عن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي […]

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