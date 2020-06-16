وثيقة .. محافظة عراقية تحل هيئة استثمارها

2020/06/16 | 12:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت محافظة صلاح الدين يوم الثلاثاء حل هيئة استثمار المحافظة وانهاء تكليف رئيسها بسبب ركود الهيئة وعدم فاعليتها.

واصدرت المحافظة وثيقة رسمية تحصلت شفق نيوز على نسخة منه جاء فيها انه "استنادا الى الصلاحيات الممنوحة الينا كرئيس لجهة غير مرتبطة بوزارة من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل.



ومن اجل النهوض بواقع الاستثمار في صلاح الدين وانسجاما مع رغبة الحكومة الجديدة بضرورة تولي مفاصل الدولة طاقات جديدة ذوي خبرة وكفاءة تنهض بالواقع الاداري والخدمي بما ينسجم مع تطلعات المرحلة والنهوض بها وبالنظر لركود عمل هيئة استثمار صلاح الدين وعدم فاعليتها بالمستوى المطلوب مما انعكس سلبا على خدمة المواطنين".

وبموجب الوثيقة قررت المحافظة انهاء تكليف (ليث حميد خلف) من منصب رئيس هيئة استثمار صلاح الدين وكالة وتكليف نائب رئيس هيئة الاستثمار اعلاه بادارة مهام رئيس هيئة وكالة لحين ترشيح رئيس هيئة بالاصالة اضافة الى حل مجلس ادارة الهيئة الحالي واختيار مجلس جديد وفق الشروط والضوابط القانونية.

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