بكين: وضع انتشار كورونا “خطير جدا” في العاصمة

2020/06/16 | 12:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت بلدية بكين، اليوم الثلاثاء، من أن الوضع الوبائي في العاصمة الصينية بات “خطيرا جدا”، وذلك بعد تسجيل أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا منذ الأسبوع الماضي، إثر تفشي مفاجىء للوباء.وقال المتحدث باسم بلدية بكين، تشو هيجيان، في تصريح صحفي، إن بكين تخوض “سباقا مع الزمن” في مواجهة الفيروس.ورفعت المدينة، التي تعد 21 مليون نسمة، […]

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