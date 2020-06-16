2020/06/16 | 12:06 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ،اليوم الثلاثاء.



القبض على ستة إرهابيين بمناطق متفرقة في محاف...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( استخبارات الداخلية تلقي القبض على ستة إرهابيين في نينوى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( استخبارات الداخلية تلقي القبض على ستة إرهابيين في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).