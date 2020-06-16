رجل ايرلندي يغتصب ويعذب بناته السبع وشقيقته لمدة 23 عاما

2020/06/16 | 12:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة الجنايات المركزية في أيرلندا حكما بالسجن عشرين عاما على شخص يبلغ من العمر 75 عاما لإدانته بارتكاب عدد من جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية المتكررة على بناته السبع وشقيقته الصغرى.واتهم الادعاء جيمس أورايلي بإخضاع فتيات مراهقات لاعتداءات جنسية “مرعبة” على مدار 23 سنة.كما أشارت أوراق الدعوى القضائية إلى اتهام أورايلي أيضا بالاعتداء

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