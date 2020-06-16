اللواء 16 للحشد يطلق حملة تعفير للوقاية من فايروس كورونا

2020/06/16 | 12:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق اللواء 16 للحشد الشعبي، الثلاثاء، حملة وقائية للحفاظ على سلامة مقاتليه من فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان” اللواء 16 وبالتنسيق مع مديرية الخدمات الصحية/ قسم كركوك اطلق حملة وقائية لتعفير مقر فوج المغاوير والأقسام التابعة له”، لافتا الى ان الحملة “تهدف الحفاظ على سلامة المقاتلين بعد ضهور

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