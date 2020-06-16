اعادة فتح جسر استراتيجي بين ديالى وصلاح الدين

2020/06/16 | 12:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، عن اعادة فتح جسر استراتيجي يربط المحافظة بصلاح الدين.وقال قائممقام قضاء الخالص(20كم شمال بعقوبة) عدي الخدران في حديث لـ/ المعلومة/،ان” سلطات صلاح الدين قامت بإعادة فتح جسر السندية على نهر دجلة والذي يمثل رابط حيوي مع ديالى”.واضاف الخدران،ان” اعادة فتح الجسر جاء بعد مرور اسبوع […]

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