2020/06/16 | 12:10 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين] اكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، ان الحكومة الاتحادية لاتريد ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 الى مجلس النواب.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: الحكومة لاتريد ارسال قانون الموازنة
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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