المالية النيابية: الحكومة لاتريد ارسال قانون الموازنة

2020/06/16 | 12:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] اكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، ان الحكومة الاتحادية لاتريد ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 الى مجلس النواب.

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