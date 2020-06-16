2020/06/16 | 12:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت مديرية الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال ستة ارهابيين في محافظة نينوى.وذكرت المديرية في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على ستة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى"، مبينة انهم "من المطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".واضافت ان "ثلاثة منهم كانوا يعملون في ما يسمى بفرقة الفرقان تحت كنى (ابو عمار وابو حسين الربيعي و ابو أمير) فيما عمل اثنان منهم في ما يسمى ديوان الجند _ولاية دجلة".واشارت الى، ان"الارهابي السادس فعمل في مايسمى فرقة اليمامة والمكنى (ابو بكر الشعباني)"، مشيرة الى انه "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم "ابو بكر".. الاستخبارات تلقي القبض على ستة ارهابيين في نينوى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم "ابو بكر".. الاستخبارات تلقي القبض على ستة ارهابيين في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).