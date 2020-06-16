السليمانية قد تفقد السيطرة على كورونا.. الملاكات الطبية مستمرة بالاضراب

2020/06/16 | 12:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة افاد مدير صحة السليمانية صباح هورامي، اليوم الثلاثاء، باستمرار اضراب الكوادر الصحية في السليمانية عن العمل.وقال هورامي، في تصريحات صحفية، ان "الكوادر الصحية في السليمانية مستمرة عن الاضراب عن العمل بسبب تأخر صرف رواتبهم لحوالي 50 يوما".وحذر من "دخول المحافظة في أزمة كبيرة قد تفقدها السيطرة على فيروس كورونا بسبب عدة عوامل بينها نقص الدعم الحكومي وعدم الالتزام".

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