مختبرات علمية تكشف عن ظهور نسخة جديدة من الفيروس المسبب لـ “كوفيد-19”

2020/06/16 | 12:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن خبراء معهد الصحة في بنما، أن نتيجة تحولات سلالات فيروس SARS-CoV-2 المسبب لـ “كوفيد-19″، التي جلبت من خمسة بلدان إلى البلاد، أظهرت سلالة فرعية نموذجية سميت A2 PAN.ويقول خوان باسكال، مدير المعهد، “نشأ بنتيجة تحولات الفيروس نوع جديد نموذجي للبلاد-A2 PAN” بحسب صحيفة Estrella Panama.ويذكر أن موقع بنما ووظيفتها […]

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