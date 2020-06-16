-عيد روسيا- في 12 يونيو/حزيران: نشأته تفصح عن مضمونه - مشعل يسار

2020/06/16 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مشعل_يسار أنهت سلطات موسكو على جناح السرعة الحجر الصحي المتصل بــ"جائحة الكورونا" المزعومة وما رافقه من "عزل ذاتي" ليس في الواقع ذاتيا بل فرض فرضاً على المجتمع الموسكوبي وغيره من قبل السلطات المصغية بكل طيبة خاطر إلى منظمة الصحة العالمية نظراً للمصلحة في قراراتها الهمايونية، وكل ذلك قبيل حلول الثاني عشر من الشهر الربيعي-الصيفي المشترك، موعد "عيد روسيا" أو "يوم روسيا" الذي لا يعتبره المعارضون له عيدا بل كارث ......





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