كوريا الشمالية تفجر مكتب الارتباط مع الجنوب

2020/06/16 | 12:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجرت كوريا الشمالية، الثلاثاء، مكتب الارتباط مع كوريا الجنوبية في مدينة كايسونغ الحدودية، كما أعلنت وزارة التوحيد بعد أيام على تصعيد بيونغ يانغ لهجتها حيال سيول.وقال مكتب المتحدث باسم الوزارة “كوريا الشمالية فجرت مكتب الارتباط في كايسونغ عند الساعة 14,49 بالتوقيت المحلي”، ويتولى هذا المكتب إدارة العلاقات بين الكوريتين.وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية

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