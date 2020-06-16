ديالى تكشف الاحصائية التراكمية لمصابي “الجيش الابيض” ..مرتفعة

2020/06/16 | 12:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشفت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، عن الاحصائية التراكمية لمصابي الجيش الابيض بفيروس كورونا وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاحصائية التراكمية لمصابي كوادر صحة ديالى بفيروس كورونا ارتفعت الى اكثر من 80 اصابة بينهم اكثر من 30 طبيب في مختلف الاختصاصات الصحية”.واضاف العزاوي،ان اغلب المصابين هم من […]

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