صحة السليمانية تناشد لإطلاق رواتب كوادرها

2020/06/16 | 12:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد مدير صحة السليمانية صباح هورامي، الثلاثاء، حكومة إقليم كردستان، بإطلاق رواتب كوادر الصحة من موظفين وكوادر صحية وطبية. وقال هورامي في بيان “اجتمعنا اليوم مع محافظ السليمانية هفال ابو بكر، وبحثنا في الاجتماع شروط مكافحة الفيروس التاجي والوضع الجديد لتفشي الفيروس”. وتابع، “نطالب حكومة اقليم كردستان بتوزيع راتب القطاع الصحي والقطاعات الاخرى المسؤولة عن […]

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