2020/06/16 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ألقت شرطة محافظة الديوانية، الاثنين (16 حزيران 2020)، القبض على 18 متهماً بقضايا مختلفة، في ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القبض على 18 متهماً في الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- الديوانية
ألقت شرطة محافظة الديوانية، الاثنين (16 حزيران 2020)، القبض على 18 متهماً بقضايا مختلفة، في ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القبض على 18 متهماً في الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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