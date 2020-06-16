القبض على 18 متهماً في الديوانية

2020/06/16 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

ألقت شرطة محافظة الديوانية، الاثنين (16 حزيران 2020)، القبض على 18 متهماً بقضايا مختلفة، في ال...





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