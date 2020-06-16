عضو بالديمقراطي: واشنطن تدعم حل الخلافات مع بغداد ولا تملي الشروط على كردستان

2020/06/16 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-اربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، سعيد ممو زيني، الثلاثاء (16 حزيران 2020) أن الولايات المتحدة الامريكية تدعم حل الخلافات مع الحكومة الاتحادية، فيما نبه على أنها لا تملي شروطها على حكومة كردستان.

وقال ممو زيني في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "واشنطن تدعو باستمرار لحل الخلافات بين حكومة الاقليم، والحكومة الاحادية، ولكنها لا تتدخل بمضمون المفاوضات، أو الاتفاقيات"، مشيرا الى أن "لقاءات المسؤولين في حكومة كردستان مع عدد من القيادات العسكرية والدبلوماسية هي لقاءات طبيعية لبحث آخر المستجدات".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تملي الشروط على إقليم كردستان ولا تتدخل بقراره الداخلي أبدا، وحوارتنا مع بغداد تجري بطريقة مستقلة".

وكانت وسائل إعلام كردية، كشفت عن وجود ضغوط أمريكية من خلال اللقاءات الأخيرة التي عقد في أربيل بين الأمريكيين وقادة الإقليم، للضغط باتجاه حل الخلافات وتوقيع اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد.

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بغداد اليوم-أربيل

أفاد مصدر أمني من إقليم كردستان، الثلاثاء (16 حزيران 2020)، بتجدد القصف التركي والإيراني على قرى في حاجي عمران شمالي العراق.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القصف الإيراني-التركي تجدد اليوم على مناطق في قرى حاجي

بغداد اليوم-متابعة

أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية صائب خدر، الثلاثاء (16 حزيران 2020)، استئناف الحوارات والمفاوضات مجددا مع الكتل السياسية بشأن التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية خلال الجلسات المقبلة لتلافي مشكلة نصاب المحكمة.

بغداد اليوم – بغداد

اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ، الثلاثاء (16 حزيران 2020)، وجود مؤامرة ’’خبيثة’’ لضرب الاقتصاد العراقي والإضرار بالمنتج المحلي.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري، في بيان، إن "الفت

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