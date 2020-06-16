قصف تركي وايراني مجددا على قرى في حاجي عمران شمالي العراق

2020/06/16 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-أربيل

أفاد مصدر أمني من إقليم كردستان، الثلاثاء (16 حزيران 2020)، بتجدد القصف التركي والإيراني على قرى في...





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