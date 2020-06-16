العراق يقدم شكوى ضد تركيا لدى الامم المتحدة

2020/06/16 | 12:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي، الثلاثاء، عن توجه لتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة احتجاجا على القصف التركي ضد الاراضي العراقية....

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