إيران تقصف مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان

2020/06/16 | 12:23 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غالبا ما يلحق القصف أضراراً بممتلكات القرويين - صورة ارشيفية

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