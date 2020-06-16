قصفٌ تركي وإيراني على قريةٍ في أربيل

2020/06/16 | 12:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفٌ تركي وإيراني على قرية في أربيل يتبع..

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