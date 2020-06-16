وزير صحة إقليم كردستان يحذر من المرحلة الحالية من تفشي فيروس كورونا

2020/06/16 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد وزير صحة اقليم كردستان سامان البرزنجي تحذيره من المرحلة الحالية من تفشي فيروس كورونا، فيما وصفها بالخطيرة.

وقال البرزنجي إن حكومة الاقليم امّنت ميزانية أخرى لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك حصلت الوزارة على ميزانية جديدة من الحكومة الاتحادية إضافة الى مساعدات طبية من المنظمات الدولية.

وبشأن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في الإقليم، قال الوزير انه لو تم مقارنة الوضع حاليا مع الشهر او الشهرين الماضيين فإن الحالات المسجلة قد ازدادت بمعدلات خطيرة، محذرا من ارتفاع معدل الاصابات بالفيروس الى الآلاف وأن لا يتمكن النظام الصحي في الاقليم من السيطرة على الوضع ويصبح الوضع مثل بعض الدول التي لم تعد تمتلك أماكن لاستقبال الحالات المسجلة لديها.

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