2020/06/16 | 12:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطيران التركي ينفذ غارات جديدة على قرى تابعة لحاجي عمران في اربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/16 | 12:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران التركي ينفذ غارات جديدة على قرى تابعة لحاجي عمران في اربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران التركي ينفذ غارات جديدة على قرى تابعة لحاجي عمران في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).