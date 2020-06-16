التناول اليومي للجوز له دور إيجابي في تحسين متلازمة الأيض (التمثيل الغذائي)

2020/06/16 | 12:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اشارت دراسة حديثة إلى أن تناول الجوز قد يساعد في استعادة متلازمة الأيض إلى المستويات الطبيعية، أو تحسين العوامل الخطيرة المصاحبة لها.وفقاً لبحث نُشر في مجلة أبحاث وممارسات التغذية (Nutrition Research and Practice)، وهي مجلة تابعة لجمعية التغذية الكورية، فإن التناول المُنتظم للجوز قد يؤدي إلى تغيرات إيجابية في حالة متلازمة الأيض، وذلك […]

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