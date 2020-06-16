صندوق الإسكان يباشر بقبول المعاملات الكترونيا

2020/06/16 | 12:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ان صندوق الإسكان العراقي التابع للوزارة باشر بقبول المعاملات الكترونيا في بغداد وعموم المحافظات بدءً من اليوم الثلاثاء ١٦/ ٦/ ٢٠٢٠.وبين المركز الاعلامي للوزارة انه تم كذلك استحداث خدمة التقديم الالكتروني للكشف على المعاملات بدءً من يوم الاحد المقبل الموافق ٢١/ ٦/ ٢٠٢٠ تطبيقا لتوصيات خلية الازمة الخاصة […]

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