2020/06/16 | 13:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال مصدر طبي، اليوم الثلاثاء، بأن عائلة النائبة علا الناشي، عن محافظة ذي قار، قد أصيبت بالكامل، فيما خضعت العائلة الى حجر منزلي بالكامل.وذكر المصدر، في حديث صحفي، بأن “النائبة عن محافظة ذي قار، علا الناشي، قد أصيبت هي وعائلتها بفيروس كورونا، بعد إزياد الإصابات في المدينة التي تقطنها في جنوب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. أنباء عن إصابة نائبة هي وعائلتها بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. أنباء عن إصابة نائبة هي وعائلتها بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).