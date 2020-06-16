اجتماع مفصلي يحدد المسارالمتبقي من الموسم الأوروبي

2020/06/16 | 13:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة يعقد الاتحاد القاري "يويفا" الأربعاء والخميس اجتماعا مفصليا لتحديد مواعيد وشكل استكمال مسابقتيه للأندية، إضافة إلى مايتعلق ببطولة كأس أوروبا 2020 التي تأجلت إلى صيف العام المقبل.وفي جدول الأعمال الذي نشره عبر موقعه الالكتروني، أشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يمتد يومين، سيبحث في استكمال دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لهذا الموسم وشروط التأهل والتصفيات للموسم المقبل، إضافة الى أمور عدة أبرزها جدول مباريات كأس أوروبا والمدن المضيفة لها.وبحسب التقارير الصحفية، يدرس الاتحاد استكمال مسابقتي الأندية بصيغة مغايرة عن المعتاد، هي أقرب إلى "بطولة نهائية" تشارك فيها ثمانية فرق، ويرجح أن تستضيفها العاصمة البرتغالية لشبونة، ما سيعني نقل النهائي من مكانه المقرر سابقا، أي مدينة إسطنبول التركية.وتتبقى أربع مباريات في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال، بعدما ضمنت أندية أتالانتا الإيطالي ولايبزيغ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، التأهل إلى الدور ربع النهائي.إلى ذلك، تتبقى 10 مباريات في الدور ثمن النهائي لـ"يوروبا ليغ" موزعة كالآتي: مباراتان من الذهاب، وكامل مباريات الإياب.وإضافة إلى استكمال ما تبقى من الموسم الحالي، سيكون اجتماع الاتحاد الأوروبي محوريا في رسم معالم الموسم المقبل، على الرغم من أن تحديد مواعيد انطلاق المسابقات ومباريات المنتخبات سيبقى مرتبطا بتطور الظروف الصحية، وسط مخاوف من موجات جديدة لـ"كوفيد-19" بعد التخفيف من قيود الاغلاق.وستكون إحدى النقاط الأساسية على جدول البحث، كأس أوروبا التي باتت بين 11 يونيو و11 يوليو 2021، بعدما كانت مقررة بين 12 يونيو و12 يوليو 2020.وعلق الاتحاد مسابقتي دوري الأبطال و"يوروبا ليغ" في مارس الماضي، وهو الشهر ذاته الذي اتخذ خلاله قرار تأجيل بطولة المنتخبات من موعدها المقرر هذا العام إلى صيف 2021، بسبب فيروس كورونا.وأتى توقف مسابقتي الأندية عند محطة الدور ثمن النهائي، وأقر يويفا أن من أهداف خطوة تأجيل كأس أوروبا، السماح للبطولات الوطنية باستكمال الموسم المحلي، وتاليا القاري، للحد قدر الإمكان من الخسائر المالية الباهظة التي ستتكبدها الأندية في حال التوقف الكامل للموسم.

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