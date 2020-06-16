خبير مالي يستبعد ان يستفيد العراق من قرض الصندوق الدولي هذا العام

2020/06/16 | 13:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الخبير المالي احمد بريهي , الثلاثاء , ان العراق سوف لن يستفيد من قرض الصندوق الدولي هذا العام اذا ما الاستدانة من الصندوق, مشيرا الى ان الصندوق لايمنح مبلغ خمسة مليارات وانما اقل من ثلاثة مليارات وعلى شكل دفعات .وقال بريهي في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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