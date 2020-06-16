القانونية النيابية: اجتماع مرتقب مع المفوضية لتحديد آلية تطبيق الدوائر الانتخابية

2020/06/16 | 13:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن اجتماع مرتقب مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لبحث آلية تطبيق الدوائر في قانون الانتخابات.

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