حاجي: ستة ملفات يحملها وفد الإقليم الى بغداد

2020/06/16 | 13:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم وفد من حكومة إقليم كردستان زيارة بغداد للتباحث في ستة ملفات مع الحكومة الاتحادية.

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