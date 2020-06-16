في وضح النهار …اغتيال رئيس بلدية “الطيانة” بريف ديرالزور

2020/06/16 | 13:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت) _ أقدم مجهولون، يوم أمس الإثنين، على قتل “سكات الموسى”، رئيس بلدية #الطيانة بريف #دير_الزور بإطلاق النار عليه بشكل مباشر.وقال مراسل «الحل نت»: إن «أربعة أشخاص يستقلون دراجات نارية داهموا مبنى بلدية “الطيانة”…

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