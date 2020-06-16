الأمم المتحدة: إعداد خطة تشمل أكثر من 300 ألف شخص لتطوير مشاريع العيش بالعراق

2020/06/16 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتزم برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إعداد خطة عمل سريعة تشمل أكثر من ثلاثمئة ألف شخص لتطوير مشاريع سبل العيش في العراق، لمساعدة الأسر على إيجاد دخل مادي.

وأفادت مسؤولة البرنامج في مكتب المنطقة الوسطى بالعراق التابع للأمم المتحدة، خنساء غازي، ان أكثر من مليوني شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك الاحتياجات الأولية بسبب جائحة كورونا، مؤكدة إيصال المساعدات الغذائية والمالية للمحتاجين من الأسر النازحة واللاجئين في المخيمات داخل العراق.

وقالت غازي، ان برنامج الأغذية العالمي بالاشتراك مع منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية يعمل على تقييم تأثير كورونا في الأمن الغذائي للفئات الهشة في أنحاء العراق، ومن المقرر نشره قريبا جدا.

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